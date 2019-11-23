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Беглов проинспектировал офис врачей общей практики в Центральном районе

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Беглов проинспектировал офис врачей общей практики в Центральном районе

Санкт-Петербург, 23 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил офис врачей общей практики в Центральном районе города.

Врачи офиса, который является структурным подразделением ГБУЗ «Городская поликлиника № 38», рассказали Беглову об особенностях работы. Медучреждение начало работу 17 октября.

Беглов проинспектировал офис врачей общей практики в Центральном районе

Офис обслуживает почти шесть тысяч жителей ЖК «Царская столица». Ежедневно к врачам обращаются более сотни пациентов.

Как пишут «Невские новости», на ремонт помещения под офис врачей общей практики ушло более 10 млн рублей. На 5,5 млн рублей закупили диагностическое оборудование.

Ранее сообщалось, что Беглов осмотрел здание Павловской гимназии после ремонта.

Он также побывал в одном из старейших медицинских учреждений Петербурга.

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