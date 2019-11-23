Беглов похвалил персонал стоматологической клиники №9 в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел одну из старейших стоматологических поликлиник города, которая находится на улице Чайковского.

Глава города похвалил отделку поликлиники №9 и пообщался с медиками. Ему рассказали, что в 2018 году медучреждению исполнилось 90 лет.

Ежегодно врачи обслуживают более 125 тысяч пациентов, в том числе детей. Беглову показали кабинет отоларинголога и современную аппаратуру.

«Условия хорошие для детишек сделали», — сказал губернатор, его цитируют «Невские новости».

Целью медперсонала поликлиники является качественное обслуживание пациентов и доступность услуг стоматолога для маломобильных петербуржцев.

В 2020 году в поликлинике заменят лифтовое оборудование и отремонтируют лестницы. На эти цели петербургские власти выделили порядка 26 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Беглов встретился с петербуржцами и обсудил благоустройство территории возле Павловской гимназии.