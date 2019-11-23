Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглову в Павловской гимназии представили проекты на конкурс «Твой бюджет»

53
0 Оставить комментарий

Беглову в Павловской гимназии представили проекты на конкурс «Твой бюджет»

Санкт-Петербург, 23 ноября. Ученики Павловской гимназии показали губернатору Петербурга свои проекты преобразования учебного заведения.

Школьники Павловской гимназии предложили обновить звуковое и световое оборудование. Они также хотят, чтобы в учреждении появился театральный образовательный центр.

Беглов похвалил ребят за участие в программе.

«Нужно принимать ответственное решение, чтобы все это сделать», — сказал губернатор, его слова приводят «Невские новости».

В Северной столице России стартовала программа «Твой бюджет в школах». Власти города выделили на этот проект 30 млн рублей.

Комиссия конкурса в конце года выберет десять проектов-победителей. Эти школы получат по 3 миллиона рублей на реализацию своих предложений.

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление об учреждении научной премии имени Жореса Алферова.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров