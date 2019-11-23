Взрывотехники Росгвардии в Петербурге присоединились к TetrisChallenge

Санкт-Петербург, 23 ноября. Сотрудники ОМОН присоединились к международному флешмобу TetrisChallenge, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Взрывотехники разложили на асфальте оборудование из рабочего автомобиля. Эти инструменты они используют для обнаружения, обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов.

По данным ведомства, сотрудники ОМОН за четверть века обезвредили более 120 тысяч снарядов, около 30 тысяч боеприпасов, свыше тонны взрывчатки и других устройств, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Московской области газовики, пожарные и медики присоединились к флешмобу. Они ужесточили условия челленджа, готовясь к съемке с квадрокоптера всего за 15 минут.