Беглов обсудил с петербуржцами благоустройство территории у Павловской гимназии

Санкт-Петербург, 23 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел Павловскую гимназию после ремонта и обсудил план благоустройства территории.

Глава Центрального района Максим Мейксин рассказал Беглову о наполнении общественного пространства, которое появится возле учебного заведения. Губернатор встретился с местными жителями и выслушал их пожелания.

Планируется, что проект парка утвердят в 2020 году, а само общественное пространство появится годом позднее. На благоустройство территории выделят почти 30 млн рублей.

Здесь появятся две спортплощадки, фтубольное поле, терраса для занятий гимнастикой. Сама Павловская гимназия является объектом культурного наследия и находится под защитой государства, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов поручил выкупить здание на улице Понтонной, где разместится новый детский сад.