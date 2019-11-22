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е газовые автозаправки заработают в Петербурге до конца года

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Три новых газовых автозаправки заработают в Петербурге до конца года

Санкт-Петербург, 22 ноября. Три новые газонаполнительные компрессорные станции должны начать работу в разных районах Петербурга уже в этом году. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о порядке предоставления субсидии из федерального бюджета организациям, которые реализуют инвестпроекты по строительству автозаправок с природным газом.

Таким образом, впервые деньги из резервного фонда российского правительства будут направлены на развитие рынка газомоторного топлива в Петербурге. На эти средства строятся три автомобильные газовые заправки, которые заработают уже до конца года, сообщают «Невские новости»

Заправить автомобиль можно будет на станциях на улице Фучика, Казанской дороге в Пушкине и в поселке Петро-Славянка. Всего на сегодняшний день в Петербурге действует шесть газовых заправок. 

В начале недели Беглов сообщил петербуржцам, что стоимость проезда для владельцев всех видов проездных билетов увеличится только на 4%. С 2020 года в Петербурге возрастет стоимость разового проезда в общественном транспорте. Стоимость проезда на наземном транспорте составит 50 рублей, в метро — 55 рублей. Для 75% петербуржцев подорожание составит лишь 4%: речь идет о владельцах проездных билетов. 

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Источник: Невские новости
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