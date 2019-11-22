Памятник Калашникову установили возле музея артиллерии в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 ноября. Бронзовая фигура создателя легендарного автомата Калашникова украсила площадку перед главным входом в старейший военный музей России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В честь 100-летия со дня рождения выдающегося российского оружейника Михаила Калашникова на внешней экспозиции Военно-исторического музея артиллерии инженерных войск и войск связи ему был открыт памятник.

Автор скульптуры — член Московского союза художников Владимир Курочкин. Для Михаила Калашникова Ленинград, а затем Петербург считается по-настоящему родным городом. Здесь, на Ржевском полигоне, проходили испытания созданных им образцов автоматического оружия.

А в Военно-историческом музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи хранится крупнейшая в России и в мире коллекция оружия Калашникова — как боевого, так и опытно-экспериментального. После открытия памятника он был освящен представителями Петербургской епархии.