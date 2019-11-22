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Тренера из Кронштадта, домогавшегося 8-летней девочки, задержали в больнице

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Тренера из Кронштадта, домогавшегося 8-летней девочки, задержали в больнице

Санкт-Петербург, 22 ноября. Тренера по теннису, подозреваемого в домогательствах к 8-летней воспитаннице, задержали в Кронштадте. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, с заявлением в полицию обратилась мать ребенка. Правоохранители незамедлительно начали проверку и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в больнице Святого праведника Иоанна Кронштадтского.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (по пункту «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Расследование продолжается. 

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