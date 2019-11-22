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Мужчина обстрелял улицу из автомата в Ленинградской области

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Мужчина обстрелял улицу из автомата в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 22 ноября. Мужчина стрелял из окна многоквартирного дома из автомата в деревне Колтуши в Ленинградской области.

Согласно предварительной версии полиции, причиной стрельбы стал семейный скандал, сообщают со ссылкой на ГУ МВД по региону СМИ. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что открывший стрельбу по таксистам в Москве совладелец компании Group-IB Илья Сачков прокомментировал инцидент, отметив, что ему пришлось реагировать на агрессию в свой адрес. 

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Источник: Пятый канал
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