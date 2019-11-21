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Петербургский океанолог нашел неверно установленные таблички о наводнениях

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Петербургский океанолог нашел неверно установленные таблички о наводнениях

Санкт-Петербург, 21 ноября. Ведущий океанолог ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Геннадий Бессан обнаружил несоответствие по высоте памятных досок о наводнениях в Петербурге.

Недостоверными оказались отметки в Ботаническом саду, Петропавловской крепости и у Синего моста. Ученый пояснил, что во время ремонта рабочие снимают таблички со зданий, а потом забывают, на какие отметки их нужно установить.

Бессан сказал, что на стелах водомерного столба у Синего моста на противоположных сторонах канала таблички о наводнении 1824 года таблички закреплены на разной высоте.

Океанолог пообещал, что все неточности устранят, пишет издание «Петербургский дневник».

Напомним, что последний раз Петербургу угрожало наводнение в сентябре этого года. Уровень воды составлял 119 сантиметров. Неблагоприятные погодные условия могли привести к наводнению, если б уровень воды превысил 150 сантиметров.

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