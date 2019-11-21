Однокурсницу убитой аспирантки Ещенко уволили из школы из-за постов в Twitter

Санкт-Петербург, 21 ноября. Однокурсницу убитой аспирантки СПбГУ уволили из школы в Приморском районе Петербурга. Девушка утверждает, что руководству школы не понравились ее публикации в Twitter.

Петербурженка работала учителем истории и регулярно делилась своими мыслями в социальных сетях.

«Короче, сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой Твиттер», — написала она.

По ее словам, школьники очень тяжело восприняли новость об увольнении. Учительница опубликовала несколько скриншотов переписки с учениками. Там ее называют Любовью Андреевной.

весна 2018/сегодня



(ещё весной 2018 всплыла куча историй про избиения, на которые особо никто не отреагировал, и вчера ночью соколов убил мою однокурсницу) pic.twitter.com/7gmYJ2XAgJ — владычица пивная (@antropologinya) November 9, 2019

Некоторые ученики благодарят молодого учителя за работу и сопровождают сообщения нецензурной лексикой. Известно, что 25-летняя девушка зарегистрирована в Twitter под ником «Владычица пивная». Один из ее учеников предложил «как-нибудь сходить вместе выпить пивка».

Учительница поясняет, что поводом для увольнения послужила жалоба со стороны родителей, которые «непонятным образом нашли ее Твиттер».

В одном из твитов Любовь прикрепляет фото своей однокурсницы Анастасии Ещенко, ставшей жертвой доцента Олега Соколова. Она отметила, что еще весной прошлого года была информация об избиении студента.

В СКР заявили, что проверят сообщение о конфликте Соколова на лекции.

Напомним, что историк убил и расчленил аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он упал в Мойку, пытаясь избавиться от останков Ещенко. Сейчас Соколов находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.