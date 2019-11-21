Безымянные скверы в Петербурге получили названия

Санкт-Петербург, 21 ноября. Безымянные скверы и сады Санкт-Петербурга получили названия. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Он одобрил документ правительства о присвоении наименований 31 объекту зеленых насаждений, проинформировали в пресс-службе городской администрации.

В частности, сквер, расположенный на пересечении Кемской и Динамовской улиц, будет назван именем футболиста и спортивного комментатора Виктора Набутова, а сквер на искусственном острове в устье реки Смоленки получит имя писателя Александра Володина.

Сквер на проспекте Просвещения в Выборгском районе назвали в честь художника Владимира Конашевича, а зеленую территорию на пересечении Кирочной, Новгородской улиц и Дегтярного переулка было поручено назвать именем основоположника трамвайного движения в Петербурге Федора Пироцкого. Также скверы «Военных Летчиков» и «Полярных Конвоев» появились на улице Савушкина и на углу улицы Седова и Большого Смоленского соответственно.

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление об учреждении с 2020 года премии городского правительства имени Жореса Алферова.