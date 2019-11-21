В Петербурге начнут сбивать сосульки с крыш без помощи альпинистов

Санкт-Петербург, 21 ноября. Новую технику для борьбы с сосульками и наледью на крышах презентовали в Приморском районе Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Среди новинок – автовышка, которая поднимается на высоту 22 метра. Спецтехнику планируется применять в районах с малоэтажными домами и открытыми балконами.

Мобильная автовышка создана на базе российского автомобиля «ГАЗон» и оснащена подъемным механизмом Витебского машиностроительного завода.

Теперь управляющие компании смогут ликвидировать ледяные глыбы без привлечения альпинистов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году все котельные города перейдут на новую систему очистки нагревательных элементов без остановки котлов.