Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Петербурге начнут сбивать сосульки с крыш без помощи альпинистов

209
0 Оставить комментарий

В Петербурге начнут сбивать сосульки с крыш без помощи альпинистов

Санкт-Петербург, 21 ноября. Новую технику для борьбы с сосульками и наледью на крышах презентовали в Приморском районе Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Среди новинок – автовышка, которая поднимается на высоту 22 метра. Спецтехнику планируется применять в районах с малоэтажными домами и открытыми балконами.

В Петербурге начнут сбивать сосульки с крыш без помощи альпинистов

Мобильная автовышка создана на базе российского автомобиля «ГАЗон» и оснащена подъемным механизмом Витебского машиностроительного завода.

В Петербурге начнут сбивать сосульки с крыш без помощи альпинистов

Теперь управляющие компании смогут ликвидировать ледяные глыбы без привлечения альпинистов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году все котельные города перейдут на новую систему очистки нагревательных элементов без остановки котлов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров