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Приезжего ранили ножом на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге

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Приезжего ранили ножом на станции метро «Площадь Восстания» в ПетербургеСанкт-Петербург, 21 ноября. Жителя Новгородской области ранили ножом на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 20 ноября. На месте происшествия полиция задержала жителя Ставропольского края 1963 года рождения.

Выяснилось, что между двумя мужчинами возникла ссора. Нападавший нанес проникающее ранение брюшной полости уроженцу Новгородской области. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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