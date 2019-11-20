Беглов учредил премию имени Жореса Алферова

Санкт-Петербург, 20 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об учреждении с 2020 года премии городского правительства имени Жореса Алферова. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По данным пресс-службы, премией будут отмечаться ученые, которые внесли значимый вклад и достигли выдающихся результатов в сфере нанотехнологий. Первые награды будут вручены уже в следующем году.

В Смольном отметили, что премия позволит не только поощрять вклад российских ученых, но также и увековечит память прославленного физика, Нобелевского лауреата, почетного гражданина Петербурга, общественного и политического деятеля, академика Жореса Алферова.

Напомним, Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни в марте 2019 года. Главный врач Российской академии наук Олег Чугунава сообщил, что причиной смерти ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Петербурга появится сад имени Жореса Алферова. На территории сада имени знаменитого ученого планируется проводить научные мероприятия. Кроме того, сад может использоваться как научная площадка для подрастающего поколения. Здесь также могут установить памятник Алферову.