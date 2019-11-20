Беглов распорядился выкупить детсад-замок в Колпино

Санкт-Петербург, 20 ноября. Здание нового детского садика на улице Понтонной в городе Колпино выкупят власти города, чтобы местные жители не возили своих детей в детсады за тридевять земель.

Распоряжение об этом подписан губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Внешне здание садика похоже на настоящий замок. Сейчас оно полностью готово, чтобы принять первых воспитанников. Помещения качественно отремонтировали, внутри обустроили бассейн, а на территории рядом с садиком появились спортивные площадки и стадион. Малышам будет, где гулять и заниматься спортом, пишут «Невские новости».

В пресс-службе компании «Ленстройтрест» в свою очередь напомнили, что 1 ноября на Понтонной улице был открыт еще один детсад на 120 мест в доме № 11/2, строение 1.