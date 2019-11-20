Музей Старовойтовой в Петербурге может стать интерактивным

Санкт-Петербург, 20 ноября. Память об убитом депутате петербургского парламента Галине Старовойтовой чтят в городе на Неве вот уже 21 год.

На доме №91 на канале Грибоедова, где жила и была убита Старовойтова, висит мемориальная табличка. Школе №397 присвоено ее имя. В память о депутате назван сквер на Суворовском проспекте. Кроме того, в честь Старовойтовой были созданы две правительственные стипендии. Их удостаиваются студенты за научные работы.

Но и это еще не все. В бывшей депутатской приемной политика на Большой Морской улице был создан музей. Сначала им заведовала экс-помощница Старовойтовой Галина Маркелова, но когда женщина умерла, эти функции взяла на себя сестра Галины Старовойтовой Ольга Васильевна.

В музее находятся библиотека, архив бумаг и фотографии. Иногда здесь организуют круглые столы и дискуссионные клубы.По словам Ольги Васильевны, экспозиция небольшая и попасть в музей непросто: нужно заранее звонить и записываться на экскурсию.

«В Ночь музеев он, конечно, будет открыт. Посетители приходят: недавно, например, была группа из 20 человек, которые пришли к нам по ходатайству одной турфирмы. Но индивидуальным посетителям мы тоже рады», — добавила она в комментарии изданию «Петербургский дневник».

Одним из создателей музея был помощник Галины Старовойтовой Руслан Линьков. По его словам, когда проект был уже готов, он прекратил в нем свое участие.

«Сейчас о работе экспозиции музея Галины Васильевны ничего не могу сказать. Одно точно знаю: то, что представлено в музее, – это от силы двадцатая часть от того материала, который можно экспонировать», — подчеркнул он.

Линьков уточнил, что есть видео- и аудиоархивы, «не говоря уже о бумажных», есть истории научных проектов, которыми занималась Старовойтова, например Центр стратегических разработок профессора Сергея Козырева при Политехническом институте.

Он добавил, что если его попросят, он готов подключиться к работе над усовершенствованием музея.