Парламент Петербурга одобрил поправки Беглова к проекту бюджета

Санкт-Петербург, 20 ноября. Законодательное собрание Северной столицы приняло во втором чтении проект городского бюджета с поправками, предложенными губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Предварительно прошли рабочие совещания с участием представителей Смольного и бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

За принятие поправок, внесенных губернатором и фракцией «Единой России», проголосовали 37 депутатов, против – только 4. Предложенные изменения предполагали, что доходная часть главного финансового документа города в следующем году будет увеличена на 10 млрд рублей, а расходная – на 26,3 млрд рублей, сообщают «Невские новости».

В 2021 году доходы городской казны увеличатся еще на 16 млн 803 тыс. рублей и составят 739 млн 56 тыс. рублей, а в 2022 году — на 30 млн 757 тыс. рублей и составят 794 млн 64 тыс. рублей.

Поступления из федерального бюджета в 2020 году составят 4,927 млрд рублей, в 2021-м — 4,728 млрд рублей, в 2022-м — уже 17,813 млрд рублей.

Большая часть расходов будет направлена на реализацию нового «майского указа» президента и исполнение социальных гарантий, в первую очередь осуществление мер соцподдержки, таких как, субсидирование проезда в общественном транспорте и обеспечение жильем льготных категорий населения. Также одним из приоритетных направлений остается реализация проекта «Комфортная городская среда».