«Невские новости» победили в конкурсе Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 ноября. Редация ИА «Невские новости» стала победителем конкурса Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти.

На торжественной церемонии во Дворце культуры имени Горького состоялось награждение представителей СМИ. «Невские новости» получили диплом I степени за материалы о работе профсоюзов.

Редакцию представила креативный директор издания Виктория Черножукова.

19 ноября Петербурге отметили День профсоюзного работника. На церемонии присутствовала вице-губернатор Анна Митянина. Она отметила большую роль профсоюзов в развитии России.

«Невские новости» являются русскоязычным интернет-изданием, которое входит в пятерку самых популярных интернет-ресурсов Петербурга. Летом 2019 года издание также вошло в топ-100 медиаресурсов страны.