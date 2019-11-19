Суд в Петербурге вынес приговор грабителям, устроившим перестрелку с полицией

Санкт-Петербург, 19 ноября. Петербургский городской суд вынес приговор грабителям ювелирного магазина, устроившим перестрелку с полицией. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Россиянин Валерий Мельников и уроженец Дагестана Мунтай Абдулвагабов признаны виновными в бандитизме, разбое, незаконном обороте оружия. Второго подсудимого также признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным суда, 31 января 2019 года, ограбив ювелирный салон «Адамас», преступники пытались скрыться от полицейского наряда группы быстрого реагирования Красногвардейского района. Правоохранители заблокировали автомобиль налетчиков и предложители им сдаться.

В ответ был открыт огонь, полицейским пришлось применить оружие. Раненых налетчиков под конвоем доставили в Александровскую больницу. Во время перестрелки пострадал сержант полиции.

Суд приговорил Мельникова к 12 года лишения свободы, Абдулвагабова к 16 года строгого режима.