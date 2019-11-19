Беглов сообщил о готовности районов Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 19 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что все районы города готовы к зиме.

Глава Петербурга добавил, что 20 ноября представителям районных администраций вручат паспорта готовности к зиме. На заседании жилищного комитета будут присутствовать вице-губернатор Николай Бондаренко, глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук и представители управления Ростехнадзора.

Беглов добавил, что скоро в Петербург доставят снегоуборочную технику. Проводится профилактический осмотр котельных и теплосетей, пишут «Невские новости».

В следующем году котельные перейдут на новую систему очистки нагревательных элементов. Процедура проводится без остановки оборудования быстро и эффективно.

Ранее сообщалось, что губернатор посетил Центральную диспетчерскую службу «Петербургтеплоэнерго».