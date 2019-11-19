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Беглов поручил открыть точки общепита возле станции метро «Новокрестовская»

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Беглов поручил открыть точки общепита возле станции метро «Новокрестовская»

Санкт-Петербург, 19 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил благоустройство территории у станции метро «Новокрестовская».

Глава города поручил организовать для петербуржцев точки общепита.

«Нужно поставить общепит, чтобы бутылку воды купить можно было детишкам», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

В прошлом году в рамках подготовки к ЧМ-2018 рабочие благоустроили прибрежную территорию Крестовского острова. Позднее петербуржцы обратились к властям и попросили привести в порядок территорию возле станции «Новокрестовская».

Ранее сообщалось, что 19 ноября Беглов совершил рабочую поездку в Петроградский район. Он осмотрел детский сад «Петровский», проверил работу Центральной диспетчерской службы «Петербургтеплоэнерго» и осмотрел школу №3 после ремонта.

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