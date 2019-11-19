Беглов проинспектировал детский сад в Петроградском районе

Санкт-Петербург, 19 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил детский сад «Петровский», который расположен на Петровском проспекте.

Дошкольное учреждение откроется 1 сентября 2020 года, оно рассчитано на 160 детей. Здесь находится творческая мастерская, студия речевого развития, кабинеты интеллектуальных игр, спортивный зал.

Беглов оценил готовность детского сада и похвалил внутреннюю отделку помещений, пишут «Невские новости». Главе города рассказали, что учреждение оснастят интерактивными досками, проекторами и другим технологическим оборудованием.

Ранее сообщалось, что во время рабочей поездки в Петроградском районе Беглов посетил отремонтированную школу №3 и осмотрел Центральную диспетчерскую «Петербургтеплоэнерго».