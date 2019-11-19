Беглов проверил работу Центральной диспетчерской «Петербургтеплоэнерго»

Санкт-Петербург, 19 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил работу Центральной диспетчерской службы «Петербургтеплоэнерго».

Диспетчерская обеспечивает круглосуточный мониторинг 336 объектов, расположенных в восьми районах города. Беглову рассказали, что специалисты службы контролируют работу основного технологического оборудования, пожарной и аварийной сигнализации, пишут «Невские новости».

19 ноября совершил рабочую поездку в Петроградский район. Он также осмотрел отремонтированную школу №3 на Введенской улице.

Беглов сообщил о планах правительства изменить параметры городского бюджета, увеличив доходы на 10 млрд рублей.