Беглов осмотрел отремонтированную школу №3 в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел школу №3 в Петроградском районе.

Образовательное учреждение находится на Введенской улице. Глава города осмотрел классы и пришкольную территорию. Он похвалил работу ремонтной бригады.

В школе №3 предоставляют общеобразовательные программы и курс дополнительного образования. В школе могут обучаться ребята с задержкой психического развития, нарушениями зрения.

В здании располагаются 32 кабинета для учебной работы и коррекционной деятельности, есть спортивный зал, блок логопеда, процедурные кабинеты и столовая.

В школе работает контрольно-пропускной пункт, охранник следит за безопасностью ребят, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов сообщил, что детский сад на Русановской улице должны сдать в эксплуатацию в 2020 году.