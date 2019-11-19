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Петербуржец в гостях лишился денег, телефона и пистолета

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Петербуржец в гостях лишился денег, телефона и пистолета

Санкт-Петербург, 19 ноября. Полиция задержала преступников, ограбивших жителя Ленобласти, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел ранним утром 18 ноября в Гатчинском районе. По словам пострадавшего, на него напали четверо мужчин на съемной квартире.

Они отобрали у него деньги, смартфон, пистолет, ключи и документы на иномарку. Позднее мужчину выпустили из квартиры, но не вернули деньги и оружие.

Правоохранители задержали злоумышленников, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что житель Петербурга на почве ревности зарезал сожителя своей знакомой, подозреваемого в убийстве задержали.

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