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Пьяный петербуржец зарезал сожителя своей знакомой

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Пьяный петербуржец зарезал сожителя своей знакомой

Санкт-Петербург, 19 ноября. Правоохранители задержали жителя Петербурга, который подозревается в убийстве, сообщил осведомленный источник.

В полиция обратилась местная жительница 1976 года рождения. Она сообщила об убийстве сожителя — мужчины 1957 года рождения.

По словам заявительницы, 18 ноября в ее квартиру вломился пьяный знакомый. Он поссорился с ее сожителем и зарезал его ножом.

Полиция задержала подозреваемого, пишут «Невские новости». 

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали студента второго курса, который надругался над четырехлетней племянницей.

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