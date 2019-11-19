Пьяный петербуржец зарезал сожителя своей знакомой

Санкт-Петербург, 19 ноября. Правоохранители задержали жителя Петербурга, который подозревается в убийстве, сообщил осведомленный источник.

В полиция обратилась местная жительница 1976 года рождения. Она сообщила об убийстве сожителя — мужчины 1957 года рождения.

По словам заявительницы, 18 ноября в ее квартиру вломился пьяный знакомый. Он поссорился с ее сожителем и зарезал его ножом.

Полиция задержала подозреваемого, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали студента второго курса, который надругался над четырехлетней племянницей.