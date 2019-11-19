Санкт-Петербург, 19 ноября. Пассажиры ограбили таксиста-мигранта в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию обратился гражданин Кыргызстана 1998 года рождения. По словам пострадавшего, 13 ноября в его автомобиль Kia сели трое мужчин.

Они пригрозили физической расправой и отобрали у таксиста мобильный телефон и 52 тысячи рублей. Мигрант рассказал, что нападавшие были на вид 35-40 лет, среднего роста.

Полиция ищет преступников, ведется расследование. Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали студента второго курса за надругательство над племянницей.