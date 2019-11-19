Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пассажиры ограбили таксиста-мигранта в Петербурге

56
0 Оставить комментарий

Пассажиры ограбили таксиста-мигранта в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 ноября. Пассажиры ограбили таксиста-мигранта в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию обратился гражданин Кыргызстана 1998 года рождения. По словам пострадавшего, 13 ноября в его автомобиль Kia сели трое мужчин. 

Они пригрозили физической расправой и отобрали у таксиста мобильный телефон и 52 тысячи рублей. Мигрант рассказал, что нападавшие были на вид 35-40 лет, среднего роста. 

Полиция ищет преступников, ведется расследование. Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали студента второго курса за надругательство над племянницей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров