Студента задержали в Ленобласти за насилие над четырехлетней племянницей

Санкт-Петербург, 19 ноября. В полицию Ленобласти обратилась женщина, которая заявила об изнасиловании четырехлетней девочки, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что студент второго курса неоднократно совершал действия сексуального характера. Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

По словам заявительницы, насильник приходится ребенку дядей.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина попытался изнасиловать консьержку. Но женщина оказала сопротивление, поэтому злоумышленник украл ее вещи и скрылся с места преступления.