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Насильник-неудачник украл у жертвы сумку с деньгами в Ленобласти

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Насильник-неудачник украл у жертвы сумку с деньгами в Ленобласти

Санкт-Петербург, 19 ноября. Молодой парень попытался изнасиловать консьержку в Ленинградской области, но женщина оказала сопротивление, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию поступило заявление от жительницы Всеволжского района. Она заявила, что неизвестный молодой человек похитил у нее рюкзак с личными вещами.

По словам пострадавшей, инцидент произошел 14 ноября, когда она возвращалась домой. На остановке к ней стал приставать мужчина.

Женщина активно сопротивлялась, и злоумышленник открыто похитил ее сумку с телефоном, документами, наличными средствами. Полиция разыскивает преступника.

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