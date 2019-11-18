Беглов призвал подрядчика сдать детсад на Русановской к сентябрю 2020 года

Санкт-Петербург, 18 ноября. Строительство детского сада на Русановской улице в Петербурге должно завершиться к сентябрю 2020 года. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России».

На прошлой неделе Беглов побывал с рабочим визитом в Невском районе, где также проинспектировал ход строительства детского сада на Русановской улице. Согласно графику строительных работ, детсад должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2020 года, однако глава города выразил уверенность, что процесс строительства может быть завершен к сентябрю 2020 года.

«Сейчас срок сдачи — декабрь 2020. Но как строитель я вижу, что можно и раньше. Поговорили по душам с новым подрядчиком, они готовы постараться. Если 1 сентября детский сад примет детей, мы в долгу не останемся. Обязательно поощрим!» — пояснил Беглов.

Кроме того, Беглов призвал глав районных администраций самостоятельно решать проблемные вопросы, не дожидаясь губернаторской проверки.

«Учитесь слушать и слышать людей. Мы для них работаем», — отметил Беглов.

Напомним, 13 ноября Беглов побывал с рабочим визитом в Невском районе, где пообщался с местными жителями, которые пожаловались главе города на свалку строительного мусора в районе улиц Русановской и Приневской. Позднее губернатор поручил главе Невского района ликвидировать свалку и привлечь к ответственности подрядчика, который оставил мусор на территории микрорайона после завершения строительства.