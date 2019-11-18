Беглов заявил, что стоимость проезда в Петербурге увеличится только на 4%

Санкт-Петербург, 18 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что стоимость проезда для владельцев всех видов проездных билетов в Северной столице увеличится только на 4%.

С 2020 года в Петербурге возрастет стоимость разового проезда в общественном транспорте. Проезд на наземном транспорте составит 50 рублей, а в метро — 55 рублей. Для 75% петербуржцев подорожание составит лишь 4%: речь идет о владельцах проездных билетов.

«Это значит, что владельцы карты «Подорожник» по самому востребованному тарифу за проезд в метро будут платить 38 рублей, а в наземном транспорте — 33 рубля, — заявил губернатор города в эфире «Радио России». — То есть проезд подорожает на 2 рубля».

Петербургские власти отказались от субсидирования поездок туристов. По их прогнозам, в следующем году город посетит более 9 миллионов туристов, минимум 500 тысяч из этих гостей — по электронной визе.

Беглов подчеркнул, что примерно 50% туристов пользуются общественным транспортом. На вырученные за счет туристов деньги город планирует пополнить парк общественного транспорта.

«Поездки большинства петербуржцев мы продолжим субсидировать», — заверил глава города.

Ранее Беглов предложил изменить параметры городского бюджета, увеличив его доходную часть.