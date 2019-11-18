Беглов намерен увеличить доходы Петербурга на 10 млрд рублей

Санкт-Петербург, 18 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил изменить параметры городского бюджета, увеличив его доходную часть. Соответствующую поправку озвучил в понедельник вице-губернатор Евгений Елин, выступая на бюджетно-финансовом комитете Законодательного собрания.

«Мы предлагаем изменить основные параметры бюджета, в частности доходы увеличить на 10 млрд рублей, а расходы увеличить на 26,3 млрд рублей», — цитирует его портал «Невские новости».

Прежняя версия бюджета предполагала доходы в размере 664,7 млрд рублей и расходы в размере 701,4 млрд рублей. Таким образом дефицит составлял 36,7 млрд рублей.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор провел переговоры с главой корпорации Анатолием Чубайсом. По итогам встречи Беглов объявил, что компания готова инвестировать в Петербург 4-5 млрд рублей по нацпроекту «Цифровая экономика» и столько же — по нацпроекту «Промышленный экспорт». Градоначальник обещал подобрать петербургские предприятия для участия в нацпроектах. Чубайс в свою очередь отметил, что Петербург должен находиться в авангарде инновационного и промышленного развития России.

Беглов заявил о необходимости серьезных инвестиций в исторический центр Петербурга. По его словам, все объекты культуры надо восстанавливать.