«Оппозиция» пытается выгородить оказавшегося в центре секс-скандала Вишневского

Санкт-Петербург, 18 ноября. Оппозиционные деятели пытаются выгородить петербургского депутата и преподавателя Бориса Вишневского, который оказался замешан в громком секс-скандале.

В минувшее воскресенье у Гостиного двора в Петербурге состоялось несколько акций в поддержку Вишневского. За парламентария заступились не более пяти пикетчиков, двое из которых, Сергей Думцев и Евгений Мусин, были задержаны полицией. После проверки обоих отпустили домой.

Сам депутат не остался в стороне. Он опубликовал в соцсетях пост, в котором попытался политизировать скандал с домогательствами. При этом он не стал приходить на выручку задержанным пикетчикам, сославшись на «семейные обстоятельства».

Впрочем, и они, как полагает политолог Алексей Ломов, отстаивали сугубо свои интересы, а не пытались очистить имя Вишневского. Эксперт полагает, что пикеты на Гостином дворе были обычной пиар-акцией. Активисты прекрасно знают, что за такие протесты им ничего не грозит, зато это очень удобный способ представить себя в качестве узника совести. Что же касается партии «Яблоко», которую представляет Вишневский, то она давно себя дискредитировала, считает Ломов.

«Я помню, как когда-то «Яблоко» работала, какие раньше были проекты. Сейчас она стала непонятно чем. Мы видим только прямые эфиры с заседаний муниципальных советов, но люди ждут от них действий и решений, каких-то работ», — пояснил политолог «ПолитЭксперту».

Напомним, что ранее бывшая студента РГПУ имени Герцена Кристина написала письмо, в котором сообщила о сексуальных домогательствах со стороны Вишневского. По ее словам, преподаватель проявлял нездоровый интерес к ней и еще четырем студенткам. После этого на почту Федерального агентства новостей пришло еще одно письмо, на этот раз от другой студентки — Алины. Девушка также утверждает, что стала жертвой домогательств со стороны Вишневского.