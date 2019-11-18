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Смольный не получал документацию на работы по укреплению фасада дома Николаевых

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Смольный не получал документацию на работы по укреплению фасада дома НиколаевыхСанкт-Петербург, 18 ноября. Скульптуры на фасаде дома Николаевых в Петербурге продолжают разрушаться.

Ранее жители Петербурга неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние фасада дома на улице Садовой, 25. По словам местных жителей, на головы прохожих падают куски штукатурки, а горельефы, которыми украшено здание, подвергаются атакам со стороны вандалов.

Смольный не получал документацию на работы по укреплению фасада дома НиколаевыхОсенью 2018 года один из горельефов отломился и упал. Местный житель обнаружил фрагмент скульптуры и передал его в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Представители КГИОП неоднократно информировали Жилищный комитет и администрацию Центрального района о необходимости включить здание в региональную программу капитального ремонта, однако этого не произошло.

В июне 2019 года управляющей компании «УК Управдом Сервис № 1», которая отвечает за содержание дома Николаевых, поручили провести ремонт фасада здания. Однако к настоящему моменту в КГИОП не поступили документы на проведение этих работ, передает «Петербургский дневник».

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Источник: «Петербургский дневник»
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