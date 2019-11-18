Скандалы с женой толкнули Вишневского в «объятия» студенток

Санкт-Петербург, 18 ноября. Пикет против домогательств преподавателей к студентам прошел в Петербурге, поводом для проведения акции стали две резонансные истории, в центре которых оказались преподаватели двух крупных вузов города — СПбГУ и РГПУ имени Герцена Олег Соколов и Борис Вишневский.

Дело об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета ее сожителем и бывшим доцентом вуза Олегом Соколовым расследуют правоохранительные органы. На данный момент 63-летний историк находится в следственном изоляторе. Как писал RT ранее, в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки прошел следственный эксперимент с участием историка Соколова. Именно из Мойки Соловова вытащили с рюкзаком, в котором нашли части тела убитой.

Основной фигурой второго скандала стал профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Ранее несколько выпускниц заявили, что мужчина сексуального домогался их.

Как пишет издание Nation News, представившаяся бывшей студенткой университета девушка по имени Кристина рассказала, что парламентарий питал нездоровый интерес к молодым студенткам из провинции. Такие девушки не имели защиты в Северной столице и побаивались авторитета Вишневского и его высокопоставленных друзей.

«Он просто начал еще до кучи на меня давить своим авторитетом, и деваться мне было некуда. Начались тогда угрозы, что меня отчислят, если у нас ничего не будет, и так далее. У меня просто не было выхода», — уточнила она.

Источник, близкий к семейству Вишневского, рассказал, что супруга Вишневского — Виктория Работнова — тяжело пережила новость об изменах мужа и устроила громкий скандал. При этом он подчеркнул, что характер Работновой можно назвать сложным, «даже скверным». По мнению источника, скандальная и требовательная жена за много лет совместной жизни подавили в Вишневском его мужское начало — дома он не чувствует себя авторитетом.

Напомним, Борис Вишневский обвинения в харрасменте не признает, домогательства к первокурсницам отвергает. Говорит, что никогда не преподавал на первом курсе университета. Сами соратники депутата по блоку «Яблоко» верят, что он действительно мог домогаться студенток во время преподавательской деятельности.