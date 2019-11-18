Эксперт объяснил необходимость масштабной транспортной реформы в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 ноября. Власти Петербурга планируют провести в 2020 году масштабную реформу, сделав транспортную систему города более удобной и безопасной. Ожидается, что реформа затронет маршрутные такси.

Согласно опросу ВЦИОМ, 47% россиян считают маршрутки самым опасным видом общественного транспорта. В Москве и Петербурге такой ответ выбрали 59% опрошенных. При этом большинство респондентов уверены, что чаще всего аварии с участием маршруток происходят по вине водителя.

Эксперт по транспорту Владислав Сергеев согласился с тем, что частники представляют основную опасность на дороге, и с этим надо что-то делать.

«Очень часто в Петербурге происходят аварии при участии маршрутных такси, при этом травмы у пострадавших могут быть довольно серьезные. Очевидно, что данный вид транспорта необходимо ликвидировать в целях безопасности пассажиров», — пояснил он в разговоре с порталом «Невские новости».

Сергеев обратил внимание на то, что маршрутки не обслуживаются должны образом, а потому часто выходят на рейс в неисправном состоянии. Кроме того, водители не проходят профессиональный отбор и иной раз даже не говорят по-русски. Он также напомнил, что травмы, получаемые пассажирами в маршрутке в случае аварии — значительно серьезнее, чем в автобусе. Сказывается скорость транспортного средства и его масса. Поэтому если в автобусе пассажирам грозят синяки и ссадины, то в маршрутке — переломы и повреждения внутренних органов.