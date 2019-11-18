Синоптики предупредили жителей Петербурга о серьезном похолодании на следующей неделе

Санкт-Петербург, 18 ноября. Серьезное похолодание в Санкт-Петербурге прогнозируют синоптики на следующей неделе. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, жителем и гостям Северной столицы нужно подготовится к заморозкам и небольшому снегу. На протяжении недели ожидается пасмурная погода.

В пятницу, 22 ноября, начнется заметное снижение температуры воздуха. В этот день столбик термометра не поднимется выше отметки в четыре градуса выше нуля. На выходных прогнозируется температура от - 4 до + 1 градуса. Леус добавил, что такая погода вполне соответствует климатической норме.

Ранее в СМИ появилась информация о торнадо в Москве. Однако синоптики назвали подобные сведения недостоверными.