Лжегазовщики обокрали двух пенсионерок в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 ноября. Злоумышленники, представившиеся «газовщиками», обокрали двух пенсионерок в Приморском районе Петербурга. Женщины обратились с заявлениями в полицию в один и тот же день.

Как передают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 72-летняя жительница Приморского района обратилась в правоохранительные органы вечером 16 ноября. Она рассказала, что несколькими часами ранее к ней домой под предлогом проверки газового оборудования пришли четверо неизвестных. По словам женщины, они сообщили ей о неисправности плиты и предложили купить новую технику. Пенсионерка передала злоумышленникам 30 тысяч рублей, а после их ухода обнаружила пропажу сумки с деньгами и ювелирных изделий. Общий ущерб оценивается в 340 тысяч рублей.

В тот же день с заявлением в полицию обратилась еще одна жительница Приморского района. По словам 80-летней пенсионерки, к ней тоже пришли «газовщики». После их визита женщина обнаружила пропажу пяти тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры по поиску и задержанию злоумышленников.