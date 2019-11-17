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Иномарка снесла разделительный забор в Кировском районе Петербурга

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Иномарка снесла разделительный забор в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Санкт-Петербурге: иномарка снесла забор на съезде с Дачного проспекта. Об этом написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».                                                         

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье в Кировском районе на съезде с Дачного проспекта. По словам очевидцев, водитель, находившийся за рулем иномарки, по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением транспортным средством и врезался в забор разделительной полосы.                                

Машина снесла препятствие, раскидав забор на расстояние десяти метров. К настоящему моменту информации о состоянии водителя нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.                                   

В начале ноября сообщалось, что более 30 человек, в том числе россияне, пострадали в ДТП, произошедшем во Франции — опрокинулся автобус Flixbus, выполнявший маршрут из Парижа в Лондон.                                                        

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