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Кольцевая линия метро появится в Петербурге

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Кольцевая линия метро появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Кольцевая линия метро появится а Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский.

Новую ветку проложат на участке от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» и от «Улицы Дыбенко» до Кудрово. Самборский отметил, что работа над проектам начнется в 2021 году. Завершить строительство планируется в 2031 году. На проектные работы заложено около миллиарда рублей.

Телеканал «Звезда» напоминает, что идея проложить кольцевую линию метрополитена Северной столицы вынашивалась еще в 50-х годах прошлого века. Но реализовать задуманное до сих пор не удалось.

Ранее стало известно о повышении стоимость проезда в метро Петербурга в 2020 году. Газета.ru уточняет, что подорожание коснется лишь разовых поездок.

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