Беглов назвал «ВКонтакте» семь важных событий рабочей недели

Санкт-Петербург, 16 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги работы за неделю. Об этом он написал на своей официальной странице «ВКонтакте».

Глава города сообщил, что подписал постановление о социальных выплатах на улучшение жилищных условий для многодетных семей и семей с ребенком-инвалидом. Власти Петербурга работают над улучшением социальной инфраструктуры. В Красносельском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад.

Для строящегося детского сада на Октябрьской набережной назначили нового подрядчика, который пообещал завершить все работы к 2020 году. Дошкольное учреждение откроет двери к 1 сентября.

Беглов совершил рабочую поездку в Невский район, где проверил незаконную свалку в микрорайоне «Уткина Заводь». Он распорядился, чтобы эта проблема была решена как можно скорее.

В Петербурге разработали уникальный препарат для лечения кожных заболеваний, отметил Беглов. Он добавил, что власти продолжают сотрудничество с РОСНАНО по программе «Цифровая экономика».

Глава города также принял участие в работе Международного культурного форума. В этом году на мероприятие приехали около 35 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что премьер России Дмитрий Медведев, вице-премьер Ольга Голодец и губернатор Петербурга Александр Беглов провели встречу с деятелями культуры на полях форума.