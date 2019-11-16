Михалков прокомментировал реакцию Собчак и Богомолова на программу «Бесогон»

Санкт-Петербург, 16 ноября. Режиссер Никита Михалков отреагировал на критику звезд после передачи «Бесогон» о свадьбе Собчак и Богомолова. По его мнению, россияне могут сами решить, кто прав, а кто виноват, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Известный режиссер принял участие в Петербургском культурном форуме. После мастер-класса «Как невидимое сделать видимым» Михалков ответил на вопросы журналистов.

Один из сотрудников СМИ поинтересовался, не задевают ли Михалова выпады лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова и режиссера Константина Богомолова.

«Мы же свободные люди. Вы можете смотреть «Бесогон», читать Шнурова, смотреть посты Ксении Анатольевны и Константина Юрьевича и делать выводы. Это же очень просто. Вы прочтите и решите, кто прав, кто нет. А я уже высказался, поэтому всем спасибо», — прокомментировал гость форума.

Напомним, что Михалкову не понравилась свадьба Собчак и Богомолова, когда экс-ведущая «Дома-2» и ее супруг после венчания и ЗАГСа прокатились на катафалке. Он счел это глумлением над христианскими ценностями.

Собчак обрушилась над Михалкова с критикой, заявив, что ему следовало бы заниматься режиссурой, а не следить за жизнью других людей.

Сергей Шнуров подключился к скандалу и написал небольшой стих. «Хрюкая, с бюджетного корыта, кормятся все фигуранты спора», — отметил музыкант.