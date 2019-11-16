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Бастрыкин провел личный прием в Петербурге

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Бастрыкин провел личный прием в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием в Петербурге, сообщается на сайте ведомства.

Жительница Ленобласти поблагодарила Бастрыкина за внимание к уголовному делу, в котором расследуется гибель ее сына при ДТП.

Женщина уже обращалась к председателю СК РФ, после чего расследование пошло быстрее. Бастрыкин поручил подчиненным принять меры для скорейшей передачи материалов дела в суд.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что Бастрыкин принял несколько человек и выслушал их вопросы. Он поручил сотрудникам внимательно изучить каждое дело.

После встречи с петербуржцами Бастрыкин отправился в Петербургский государственный университет, где провел лекцию о деятельности СК РФ. Он также встретился с учащимися Петербургского кадетского корпуса СК РФ.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин встретился в Москве со своим армянским коллегой Гайком Григоряном. Он также побеседовал с послом Франции Сильви Берманн о взаимодействии российских и французских правоохранительных органов.

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