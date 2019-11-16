Укравший 8,5 млн рублей инкассатор пойдет под суд в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Правоохранители завершили расследование дела в отношении 29-летнего мужчины, который обвиняется в серии краж из банкоматов, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, преступления были совершены с 2017 по 2018 годы. Фигурант уголовного дела работал инкассатором и знал, как устроены банкоматы.

Он открывал терминал, подсоединял к сейфу видеокамеру, которая позволяла ему узнать код от сейфа. Позже мужчина делал пластиковые ключи для замка и забирал деньги.

В ходе обысков в квартире обвиняемого нашли отмычку и видеокамеру. Материалы дела направлены в Московский районный суд, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в апреле неизвестные в Петербурге ограбили банкомат на улице Бухаретской.

Годом ранее более 25 млн евро украли из банкомата в Москве.