Флешмоб в защиту грифонов Банковского моста прошел в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Активисты устроили флешмоб в защиту грифонов Банковского моста от вандалов. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Участники акции «Только без рук» призывают горожан и туристов не стирать позолоту с уникальных статуй. Они напомнили о том, что только бережное отношение поможет сохранить один из символов Петербурга.

«Грифоны! День и ночь вы стоите и не можете стряхнуть с позолоту с крыльев. Люди приходят погладить грифонов: приходят туристы, экскурсоводы, приходят водители и пешеходы. Приходят старушки и гладят грифонов по золоченой по макушке», — декламирует один из участников флешмоба.

Получасовой спектакль перенес зрителей в древний Петрополис, где сохраняют золотых грифонов. Флешмоб организовали студенты Российского государственного института сценических искусств.