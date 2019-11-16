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Флешмоб в защиту грифонов Банковского моста прошел в Петербурге

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Флешмоб в защиту грифонов Банковского моста прошел в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Активисты устроили флешмоб в защиту грифонов Банковского моста от вандалов. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Участники акции «Только без рук» призывают горожан и туристов не стирать позолоту с уникальных статуй. Они напомнили о том, что только бережное отношение поможет сохранить один из символов Петербурга.

«Грифоны! День и ночь вы стоите и не можете стряхнуть с позолоту с крыльев. Люди приходят погладить грифонов: приходят туристы, экскурсоводы, приходят водители и пешеходы. Приходят старушки и гладят грифонов по золоченой по макушке», — декламирует один из участников флешмоба.

Получасовой спектакль перенес зрителей в древний Петрополис, где сохраняют золотых грифонов. Флешмоб организовали студенты Российского государственного института сценических искусств. 

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