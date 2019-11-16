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Медведев и Беглов встретились с гостями культурного форума в Петербурге

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Медведев и Беглов встретились с гостями культурного форума в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Премьер России Дмитрий Медведев и губернатор Петербурга Александр Беглов встретились с деятелями культуры на полях международного форума, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На встрече подвели предварительные итоги Международной театральной олимпиады. На сцене Мариинского театра состоялся гала-концерт. Медведев поблагодарил собравшихся за развитие отечественной культуры.

Медведев и Беглов встретились с гостями культурного форума в Петербурге

«Форум дает признание и тем, чей труд — сохранять и помогать знакомиться с искусством. Это и работники музеев, библиотек, театров, киностудий, и меценаты», — заявил глава правительства.

Ранее Беглов заявил, что Петербургский культурный форум притягивает профессионалов. В этом году число участников превысило 35 тысяч человек из 96 стран мира.

Градоначальник поприветствовал делегацию Китая, которая впервые принимает участие в форуме.

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