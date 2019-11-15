Немецкий посол поблагодарил Беглова за комфортные условия для бизнеса

Санкт-Петербург, 15 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял в Смольном чрезвычайного и полномочного посла Германии в России Геза Андреаса фон Гайра. Об этом сообщили в администрации города.

Немецкий гость поблагодарил Беглова за комфортные условия для развития совместных проектов. Глава Петербурга отметил, что ФРГ является одним из больших партнеров города.

«Сегодня в России работают более 4500 компаний с германским капиталом. Из них более 10% – в Петербурге», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он добавил, что немецкие инвесторы вложили более миллиарда рублей в экономику Петербурга. По словам Беглова, примером доверия немецких бизнесменов является строительство завода Sarstedt.

По данным городской администрации, в 2019 году в петербургских вузах обучаются 132 студента из Германии. Между Петербургом и ФРГ укрепляются культурные связи.

Ранее Беглов приветствовал китайскую делегацию на полях Петербургского культурного форума. Конференция проходит с 14 по 16 ноября.