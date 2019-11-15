Князь Романов рассказал о самочувствии после ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Великий князь Георгий Романов, попавший в ДТП в Петербурге, рассказал о своем самочувствии.

Представитель царской династии сообщил, что помощь пришла оперативно. Он отметил, что в аварии никто не пострадал.

«Еще страдаем, но держимся. Страх был большой», — сказал Романов, его слова передает «Пятый канал».

Великий князь пошутил, что через пару недель уже начнет бегать.

Ранее сообщалось, что 14 ноября Романов прибыл в Петербург, чтобы принять участие в культурном форуме.

По дороге к месту проведения мероприятия он попал в аварию. Микроавтобус, в котором находился князь, перевернулся.

В конце октября в Московской области в серьезное ДТП попали чиновники из Крыма, погиб один человек.