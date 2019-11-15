Сборная Бельгии прилетела в Петербург накануне матча с россиянами

Санкт-Петербург, 15 ноября. Сборная Бельгии по футболу прибыла в Петербург на матч против россиян, видео из аэропорта оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Иностранных гостей встретили в аэропорту «Пулково». Они прилетели на отборочный матч Евро-2020, который состоится 16 ноября на «Газпром Арене».

На опубликованных кадрах звезда бельгийской команды Аксель Витсель фотографируется с пассажирами и сотрудниками полиции.

Сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 21 очко, у Бельгии 24 очка. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020. Жеребьевка финального турнира состоится 30 ноября в Бухаресте.